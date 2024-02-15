"Большой комплимент": Трамп прокомментировал слова Путина о предпочтительности работы с Байденом
Трамп назвал комплиментом слова Путина о предпочтительности работы с Байденом
Миллиардер Дональд Трамп прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москве предпочтительней работать с Джо Байденом в качестве главы Соединённых Штатов. Как считает 45-й американский лидер, это заявление следует воспринимать как "большой комплимент".
"На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочёл бы, чтобы президентом был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент", — заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Южная Каролина.
Помимо того, бизнесмен подчеркнул, что во времена своей бытности в роли президента США он "хорошо ладил" с Путиным. В то же время Трамп отметил, что при слабой администрации Байдена Москва "получит Украину", а единственным президентом Соединённых Штатов из последних пяти, который ничего не давал России, является он сам.
Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США. В то же время для Москвы предпочтительней работать с действующим американским лидером Джо Байденом. Президент РФ подчеркнул, что 46-й глава Соединённых Штатов не проявлял признаков недееспособности во время последней встречи с ним.