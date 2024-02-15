Россиянам рассказали, какие китайские авто дороже всего чинить после аварии

В среднем отремонтировать китайское авто после аварии в прошлом году стоило 203 тысячи рублей, пишет "Газета.ru", ссылаясь на соответствующие исследования. А восстановление ряда моделей стоит и того дороже.

Как сообщает "Страховой дом ВСК", на который ссылается издание, ремонт FAW обходился примерно в 539 тысяч рублей, JAC в 416 тысяч рублей и Tank в 233 тысячи рублей.

А вот более дёшево можно починить Lifan (за 84 тысячи рублей), Kaiyi (за 121 тысячу рублей), Chery, а также Exeed (обе марки примерно за 147 тысяч рублей). Страховщики сообщают, что в прошлом году в общей сложности 21% аварий в Москве произошёл с участием китайских авто. Наиболее аварийными моделями считаются Haval Jolion, Geely Coolray, Haval F7, Omoda C5, и Chery Tiggo 7 Pro.