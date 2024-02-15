Стало известно о планах НАТО создать центр для обучения ВСУ
El País: НАТО создаст центр для обучения ВСУ
Североатлантический альянс планирует создать центр по подготовке и обучению военных Вооружённых сил Украины. Об этом со ссылкой на свои источники передаёт El País.
Журналисты сообщили, что новый проект дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран. Эта инициатива направлена не только на подготовку солдат и военного персонала. Согласно задумке, центр будет также обучать украинских военных стратегии и управлению оборонной администрацией. Помимо того, одной из целей проекта будет приведение ВСУ к стандартам НАТО.
В настоящее время министры обороны стран-членов военно-политического блока, которые встречаются в Брюсселе 14 и 15 февраля, обсуждают то, как и кто будет финансировать новый центр. Зарубежные журналисты считают, что реализация этого проекта вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и киевским режимом.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Россию беспокоила и беспокоит по сей день вероятность расширения Североатлантического альянса, в том числе на территорию Украины. Помимо того, глава государства обратил внимание на то, что Москву всё время обманывают в вопросе расширения НАТО на восток.
t.me / Міністерство оборони України