Стало известно о планах НАТО создать центр для обучения ВСУ

Североатлантический альянс планирует создать центр по подготовке и обучению военных Вооружённых сил Украины. Об этом со ссылкой на свои источники передаёт El País.

Журналисты сообщили, что новый проект дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран. Эта инициатива направлена не только на подготовку солдат и военного персонала. Согласно задумке, центр будет также обучать украинских военных стратегии и управлению оборонной администрацией. Помимо того, одной из целей проекта будет приведение ВСУ к стандартам НАТО.

В настоящее время министры обороны стран-членов военно-политического блока, которые встречаются в Брюсселе 14 и 15 февраля, обсуждают то, как и кто будет финансировать новый центр. Зарубежные журналисты считают, что реализация этого проекта вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и киевским режимом.