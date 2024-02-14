Столтенберг счёл, что слова Трампа о НАТО подрывают безопасность членов альянса
Заявления экс-президента США Дональда Трампа о НАТО подрывают безопасность всех членов военного блока. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе он отметил, что задача НАТО — "сохранять мир, альянс это успешно обеспечивал десятилетия, доказывая надёжность политики сдерживания".
"Любые утверждения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают безопасность всех нас", — сказал Столтенберг, комментируя слова бывшего главы Белого дома.
Напомним, в субботу Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, будучи президентом США, некий глава "большой страны" НАТО поинтересовался, обеспечит ли Вашингтон защиту альянса, если Россия их "атакует". Бывший глава Белого дома тогда заявил, что делать этого не собирается, потому что страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он также добавил, что будет одобрять все действия России. Между тем слова экс-лидера Штатов привели Белый дом в настоящий "ужас". А вот в Германии уверены, что НАТО попросту не переживёт второе президентство Трампа.
Getty Images / Alex Wong