В России предложили пополнить календарь праздников датами, связанными с СВО

Некоторые праздничные дни можно приурочить к наиболее резонансным событиям и победным датам, которые уже происходили в ходе СВО и ещё случатся. С таким предложением выступил преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Среди наиболее значимых дат, которые можно было бы отмечать в масштабе всей страны, он выбрал 12 января, когда произошло освобождение Соледара, 26 февраля (освобождение Мелитополя), 9 мая (освобождение Попасной), 20 мая (освобождение Мариуполя, Бахмута), 2 июля (освобождение Лисичанска), 25 декабря (освобождение Марьинки).

"По мере дальнейшего продвижения нашей армии и возвращения в состав России городов и сёл, календарь военных праздников, в том числе отмечаемых на региональном и федеральном уровнях, обязательно пополнится новыми славными датами", — сообщил Рожнов.