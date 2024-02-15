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15 февраля, 04:19

В России предложили пополнить календарь праздников датами, связанными с СВО

Правовед Рожнов: Нужно пополнить календарь праздников РФ датами, связанными с СВО

Некоторые праздничные дни можно приурочить к наиболее резонансным событиям и победным датам, которые уже происходили в ходе СВО и ещё случатся. С таким предложением выступил преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Среди наиболее значимых дат, которые можно было бы отмечать в масштабе всей страны, он выбрал 12 января, когда произошло освобождение Соледара, 26 февраля (освобождение Мелитополя), 9 мая (освобождение Попасной), 20 мая (освобождение Мариуполя, Бахмута), 2 июля (освобождение Лисичанска), 25 декабря (освобождение Марьинки).

"По мере дальнейшего продвижения нашей армии и возвращения в состав России городов и сёл, календарь военных праздников, в том числе отмечаемых на региональном и федеральном уровнях, обязательно пополнится новыми славными датами", — сообщил Рожнов.
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Ещё в ноябре прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить в России День участника СВО. Он считает, что этот праздник будет способствовать патриотическому воспитанию, а также станет памятью бойцам, погибшим в ходе СВО.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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