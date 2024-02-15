Российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно забайкальские десантники захватили опорный пункт противника, расположенный к западу от Артёмовска.

Забайкальские десантники под покровом ночи взяли опорник ВСУ к западу от Артёмовска. Видео © t.me / Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что задачу на уничтожение скопления украинских военных западнее Артёмовска получила бронегруппа парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. Под покровом ночи десантники на БМД-2К-АУ выдвинулись в район выполнения поставленной задачи. Там они с расстояния 1–1,5 км обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами опорный пункт ВСУ, после чего на его захват выдвинулись штурмовые группы.

"Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", — сообщили в Минобороны.