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15 февраля, 04:30

Забайкальские десантники под покровом ночи взяли опорник ВСУ к западу от Артёмовска

МО РФ: Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артёмовска

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно забайкальские десантники захватили опорный пункт противника, расположенный к западу от Артёмовска.

Забайкальские десантники под покровом ночи взяли опорник ВСУ к западу от Артёмовска. Видео © t.me / Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что задачу на уничтожение скопления украинских военных западнее Артёмовска получила бронегруппа парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии. Под покровом ночи десантники на БМД-2К-АУ выдвинулись в район выполнения поставленной задачи. Там они с расстояния 1–1,5 км обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами опорный пункт ВСУ, после чего на его захват выдвинулись штурмовые группы.

"Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", — сообщили в Минобороны.

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Ранее Life.ru писал, что костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". При этом дистанция стала рекордной — 7800 метров.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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