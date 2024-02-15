Помахал и ушёл на дно: В США нашли судно времён Второй мировой, затонувшее вместе с капитаном
В США нашли корабль Arlington, затонувший 84 года назад
На дне американского озера Верхнее нашли корабль Arlington времён Второй мировой, затонувший вместе с капитаном. Как сообщили в пресс-службе Исторического общества кораблекрушений Великих озёр, базирующегося в штате Мичиган, судно лежит на глубине около 200 метров.
Затонувший 84 года назад корабль Arlington, найденный в США. Видео © Vimeo / The Great Lakes Shipwreck Museum
Известно, что свой последний рейс Arlington совершил в мае 1940 года. Так, после начала шторма он изменил курс, однако капитан Фредерик Берк распорядился вернуться к прежнему направлению. В итоге корабль столкнулся с судном Collingwood, экипаж смог эвакуироваться на него. Однако единственный человек — сам Берк — по неизвестной причине остался на тонущем корабле: помахал товарищам рукой и ушёл на дно.
"Почему он затонул вместе со своим кораблём… когда он легко мог бы спастись, как и члены его команды? <…> Никто никогда не узнает ответа", — говорится в сообщении.
Штурвал затонувшего 84 года назад корабля Arlington, найденного в США. Фото © shipwreckmuseum.com
Ранее, летом, власти Египта решили сделать туристическую достопримечательность из затонувшего корабля III века до нашей эры. Его нашли неподалеку от Эль-Аламейна.
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