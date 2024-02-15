Помахал и ушёл на дно: В США нашли судно времён Второй мировой, затонувшее вместе с капитаном

На дне американского озера Верхнее нашли корабль Arlington времён Второй мировой, затонувший вместе с капитаном. Как сообщили в пресс-службе Исторического общества кораблекрушений Великих озёр, базирующегося в штате Мичиган, судно лежит на глубине около 200 метров.

Затонувший 84 года назад корабль Arlington, найденный в США. Видео © Vimeo / The Great Lakes Shipwreck Museum

Известно, что свой последний рейс Arlington совершил в мае 1940 года. Так, после начала шторма он изменил курс, однако капитан Фредерик Берк распорядился вернуться к прежнему направлению. В итоге корабль столкнулся с судном Collingwood, экипаж смог эвакуироваться на него. Однако единственный человек — сам Берк — по неизвестной причине остался на тонущем корабле: помахал товарищам рукой и ушёл на дно.

"Почему он затонул вместе со своим кораблём… когда он легко мог бы спастись, как и члены его команды? <…> Никто никогда не узнает ответа", — говорится в сообщении.

Штурвал затонувшего 84 года назад корабля Arlington, найденного в США. Фото © shipwreckmuseum.com