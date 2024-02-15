В портах США заблокированы тысячи Porsche, Audi и Bentley из-за деталей из Китая

В американских портах тысячи автомобилей марок Porsche, Bentley и Audi оказались заблокированы из-за обнаруженных в них китайских деталей. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, их использование может нарушить законы США по борьбе с принудительным трудом.

По данным собеседников издания, немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежат вышеназванные марки автомобилей, отложил их поставки до конца марта. До этого момента он намерен заменить электронные компоненты, которые были произведены в "Западном Китае".

При этом в немецком концерне не знали, где именно были произведены детали, ведь за них отвечал один из непрямых поставщиков, участвующих в цепочке поставок. А после того, как основной поставщик концерна проинформировал о проблеме, Volkswagen сам уведомил власти Соединённых Штатов.