Россияне раскрыли причины утренних опозданий, и будильник оказался ни при чём
RT: 49% россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу
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Почти половина россиян (49%) никогда не позволяет себе опаздывать на работу, а 38% признались, что такое периодически случается. Результатами опроса поделились наши коллеги из RT.
Среди тех, кто всё-таки опаздывает, 17% респондентов обозначили причины как "непредвиденные обстоятельства по пути в офис". Другие участники опроса — и таких 12% — винят в опозданиях сложности в работе транспорта. Ещё 5% опрошенных признались, что неспособны грамотно организовать своё время с утра, а 4% каются, что просто просыпают.
Ранее россиянам перечислили форс-мажоры, при которых можно легально опаздывать на работу. Речь идёт о ситуациях, на которые сотрудник повлиять не в состоянии — к примеру, ураган, аварии или ДТП. Но главное здесь — частота. Если сотрудник ссылается на "непредвиденные обстоятельства" заметно чаще других, он вполне может остаться безработным.