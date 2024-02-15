Россияне раскрыли причины утренних опозданий, и будильник оказался ни при чём

Почти половина россиян (49%) никогда не позволяет себе опаздывать на работу, а 38% признались, что такое периодически случается. Результатами опроса поделились наши коллеги из RT.

Среди тех, кто всё-таки опаздывает, 17% респондентов обозначили причины как "непредвиденные обстоятельства по пути в офис". Другие участники опроса — и таких 12% — винят в опозданиях сложности в работе транспорта. Ещё 5% опрошенных признались, что неспособны грамотно организовать своё время с утра, а 4% каются, что просто просыпают.