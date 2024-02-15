Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову
Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Kassin
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Корсаков удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции. Кроме того, глава государства присвоил ему почётное звание "Лётчик-космонавт Российской Федерации".
А ранее Life.ru писал, что российский лидер наградил лётчика-космонавта, Героя России Олега Артемьева орденом Гагарина. Кроме того, звания Героя России удостоен космонавт-испытатель Денис Матвеев.