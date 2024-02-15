"Это тебе мой подарок": Юристу из Приангарья подкинули к дому детский гроб

В Иркутской области к порогу дома юриста Анны Онисюк подкинули детский гроб с надписью: "Это тебе мой подарок. Валентин". Россиянка вместе с группой жителей коттеджного посёлка "Хрустальный парк" долгое время борется с застройщиком, который намерен построить на территории многоэтажку, сообщает "Babr Mash".

Юристу из Приангарья подкинули детский гроб к дому. Видео © Telegram / "Babr Mash"

По информации телеграм-канала, "презент" с угрожающей надписью оставили неизвестные в ночь на 15 февраля. Иркутский юрист сообщила о страшной находке в чате губернатора региона и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Полицейские с собакой проверили гроб на наличие взрывчатки, но внутри ничего не обнаружили. В результате правозащитницу пригласили в отделение для того, чтобы разобраться в случившемся.