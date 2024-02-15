"Это тебе мой подарок": Юристу из Приангарья подкинули к дому детский гроб
Недоброжелатели подкинули юристу Онисюк из Иркутска к дому детский гроб
Детский гроб, который подкинули юристу Онисюк в Иркутске. Обложка © Telegram / "Babr Mash"
В Иркутской области к порогу дома юриста Анны Онисюк подкинули детский гроб с надписью: "Это тебе мой подарок. Валентин". Россиянка вместе с группой жителей коттеджного посёлка "Хрустальный парк" долгое время борется с застройщиком, который намерен построить на территории многоэтажку, сообщает "Babr Mash".
Юристу из Приангарья подкинули детский гроб к дому. Видео © Telegram / "Babr Mash"
По информации телеграм-канала, "презент" с угрожающей надписью оставили неизвестные в ночь на 15 февраля. Иркутский юрист сообщила о страшной находке в чате губернатора региона и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Полицейские с собакой проверили гроб на наличие взрывчатки, но внутри ничего не обнаружили. В результате правозащитницу пригласили в отделение для того, чтобы разобраться в случившемся.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Кургане на кладбище обнаружили бесхозные гробы с телами. Позднее в мэрии заявили, что захоронение тел проведено, брошенных гробов больше нигде нет.