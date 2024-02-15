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15 февраля, 08:18

Superjet запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, сообщает Mash.

Рейс FV6018 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из Внуково в Санкт-Петербург, но затем командир доложил диспетчеру о технической неисправности и принял решение вернуться в Москву.

Трап столкнулся с самолётом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, начата проверка
Трап столкнулся с самолётом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, начата проверка

А в Шереметьево сегодня тоже не совсем спокойно: сотни пассажиров утром встали в длинную очередь на вход в терминал B из-за проблем в зоне досмотра. Оказалось, что "пробку" вызвал пассажир с зажигалкой в виде гранаты, которую нашли при досмотре в терминале C. Остальным пришлось заходить в аэропорт через терминал B, что и спровоцировало затор.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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