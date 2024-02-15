Superjet запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

Рейс FV6018 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из Внуково в Санкт-Петербург, но затем командир доложил диспетчеру о технической неисправности и принял решение вернуться в Москву.

А в Шереметьево сегодня тоже не совсем спокойно: сотни пассажиров утром встали в длинную очередь на вход в терминал B из-за проблем в зоне досмотра. Оказалось, что "пробку" вызвал пассажир с зажигалкой в виде гранаты, которую нашли при досмотре в терминале C. Остальным пришлось заходить в аэропорт через терминал B, что и спровоцировало затор.