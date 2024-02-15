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15 февраля, 09:47

ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) объявил шорт-лист III Национальной премии интернет-контента. Всего было подано более чем тысяча заявок, однако шанс на победу получили далеко не все. Всего в премии — 36 номинаций, в том числе тематические и специальные.

Лауреатов объявят в два этапа, первый пройдёт 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус", а второй — 30 мая в Москве. Среди номинантов — рэпер Баста (Василий Вакуленко), спецвыпуск о телесериале "Молодёжка" и многое другое:

"Проект в вертикальном формате"

  • Гуфистори
  • Ваня, спасай!
  • Фабрика звёзд
  • В активном поиске
  • Народов много — Родина одна. Образ будущего

"Анимационный проект"

  • Супергерои.ру
  • Ася и Вася
  • Пушкин и... Михайловское
  • Команда МАТЧ
  • Ник-изобретатель. Новый сезон

"Музыкальный клип"

  • Баста — "Реквием"
  • Dabro — "Ты знаешь, мам"
  • Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин — "Семья"
  • Дима ОМ. — "Дима дома"
  • Максим Фадеев — "Обязательно вернусь"

"Вирусный контент"

  • Финал сериала "Реальные пацаны"
  • Чё делаем? Куда идём?
  • "Молодёжка". 10 лет
  • Певица Ван Фан из КНР спела "Катюшу" в здании Мариупольского театра
  • Последний шанс

"Делая мир лучше"

  • Как все
  • Это дети… Донбасса
  • #невсёравно
  • Добрый бизнес
  • Послевыписки.рф

"Сохраняя историческую память"

  • Проект 1812 (часть 2)
  • История России
  • Мобильное приложение "Тренажёр по истории России"
  • Время "Спартака"
  • Факультет истории

"Искусство просвещать"

  • Образцовое чтение
  • За ширмой тысячного ли
  • Россия — мои горизонты
  • Смешная история
  • Потолкуем
Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России
Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России

Ранее стало известно, когда состоится церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия – 2023". Так, она ожидается 26 февраля, из 28 лауреатов будут выбирать не только члены жюри, но и обычные россияне. К слову, уже проголосовало более 120 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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