ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) объявил шорт-лист III Национальной премии интернет-контента. Всего было подано более чем тысяча заявок, однако шанс на победу получили далеко не все. Всего в премии — 36 номинаций, в том числе тематические и специальные.

Лауреатов объявят в два этапа, первый пройдёт 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус", а второй — 30 мая в Москве. Среди номинантов — рэпер Баста (Василий Вакуленко), спецвыпуск о телесериале "Молодёжка" и многое другое:

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В активном поиске

Народов много — Родина одна. Образ будущего

"Анимационный проект" Супергерои.ру

Ася и Вася

Пушкин и... Михайловское

Команда МАТЧ

Ник-изобретатель. Новый сезон

"Музыкальный клип" Баста — "Реквием"

Dabro — "Ты знаешь, мам"

Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин — "Семья"

Дима ОМ. — "Дима дома"

Максим Фадеев — "Обязательно вернусь"

"Вирусный контент" Финал сериала "Реальные пацаны"

Чё делаем? Куда идём?

"Молодёжка". 10 лет

Певица Ван Фан из КНР спела "Катюшу" в здании Мариупольского театра

Последний шанс

"Делая мир лучше" Как все

Это дети… Донбасса

#невсёравно

Добрый бизнес

Послевыписки.рф

"Сохраняя историческую память" Проект 1812 (часть 2)

История России

Мобильное приложение "Тренажёр по истории России"

Время "Спартака"

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"Искусство просвещать" Образцовое чтение

За ширмой тысячного ли

Россия — мои горизонты

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