ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента
Институт развития интернета (ИРИ) объявил шорт-лист III Национальной премии интернет-контента. Всего было подано более чем тысяча заявок, однако шанс на победу получили далеко не все. Всего в премии — 36 номинаций, в том числе тематические и специальные.
Лауреатов объявят в два этапа, первый пройдёт 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус", а второй — 30 мая в Москве. Среди номинантов — рэпер Баста (Василий Вакуленко), спецвыпуск о телесериале "Молодёжка" и многое другое:
"Проект в вертикальном формате"
- Гуфистори
- Ваня, спасай!
- Фабрика звёзд
- В активном поиске
- Народов много — Родина одна. Образ будущего
"Анимационный проект"
- Супергерои.ру
- Ася и Вася
- Пушкин и... Михайловское
- Команда МАТЧ
- Ник-изобретатель. Новый сезон
"Музыкальный клип"
- Баста — "Реквием"
- Dabro — "Ты знаешь, мам"
- Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин — "Семья"
- Дима ОМ. — "Дима дома"
- Максим Фадеев — "Обязательно вернусь"
"Вирусный контент"
- Финал сериала "Реальные пацаны"
- Чё делаем? Куда идём?
- "Молодёжка". 10 лет
- Певица Ван Фан из КНР спела "Катюшу" в здании Мариупольского театра
- Последний шанс
"Делая мир лучше"
- Как все
- Это дети… Донбасса
- #невсёравно
- Добрый бизнес
- Послевыписки.рф
"Сохраняя историческую память"
- Проект 1812 (часть 2)
- История России
- Мобильное приложение "Тренажёр по истории России"
- Время "Спартака"
- Факультет истории
"Искусство просвещать"
- Образцовое чтение
- За ширмой тысячного ли
- Россия — мои горизонты
- Смешная история
- Потолкуем
Ранее стало известно, когда состоится церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия – 2023". Так, она ожидается 26 февраля, из 28 лауреатов будут выбирать не только члены жюри, но и обычные россияне. К слову, уже проголосовало более 120 тысяч человек.
ТАСС / Владимир Гердо