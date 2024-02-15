Политолог объяснил, почему любой победитель выборов в США может склонить Киев к миру
Политолог Асафов: Склонить Киев к миру после выборов могут и Трамп, и Байден
В случае победы на выборах президента США принудить Киев к переговорам может как Дональд Трамп, так и Джо Байден. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Асафов, комментируя публикацию агентства Bloomberg.
По словам эксперта, парадокс ситуации в том, что сейчас Украина остаётся одной из важных тем мейнстримной политической повестки США, однако издержки растут колоссальными темпами и есть сложности со "спихиванием" финансирования Киева на Евросоюз. Кроме того, в Вашингтоне совершенно не понимают, как можно победить Россию на экономическом поле или на поле боя, отметил Асафов.
Специалист добавил, что головной боли Соединённым Штатам добавляют и новые точки напряжённости на карте мира, в частности на Ближнем Востоке, а также внутренние проблемы с Техасом. При этом есть ещё такие "мелкие проблемки", как фентаниловая наркоэпидемия.
"И в этом смысле, с учётом и повышения ставок, и роста издержек, и политической нестабильности, любой, кто победит на выборах, будет эту стратегию по поддержке Украины пересматривать. Поэтому возможно и то, как и пишет "Блумберг" (Трамп победит и посадит Киев за стол переговоров), и, соответственно, возможно даже с заменой фамилии Трампа на Байдена", — заключил политолог.
Напомним, ранее западное агентство Bloomberg узнало, что в случае победы на выборах Трамп склонит Киев к миру и реформирует НАТО. По данным журналистов, советники 45-го американского президента обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Помимо того, СМИ сообщают, что Трамп может пообещать урезать помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к переговорному процессу. Выборы президента США пройдут в ноябре.
ТАСС / EPA / SARAH YENESEL