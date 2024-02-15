В Чечне ликвидировали троих участников бандгруппы

В Чечне полиция ликвидировала троих преступников, оказавших вооружённое сопротивление, ещё двое задержаны. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трёх преступников, оказавших вооружённое сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны ещё два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, бандиты намеревались совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кадыров заверил, что власти республики никому не дадут нарушить покой и мирное течение жизни, и поблагодарил сотрудников ОМВД РФ по Ачхой-Мартановскому району во главе с начальником Ибрагимом Дадаевым за оперативность в ходе выявления бандитской группы. В ходе операции получил ранение один сотрудник, глава Чечни пожелал ему скорейшего выздоровления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".