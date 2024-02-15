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15 февраля, 11:39

Кириенко и Пушилин посетили восстановленные ЯНАО объекты в Волновахе

Почти два года назад ВС России освободили Волноваху, которую противник после своих зверств и варварства оставил разрушенной. Однако сегодня при участии Ямало-Ненецкого автономного округа, взявшего шефство над населённым пунктом, он постепенно отстраивается. Осмотреть уже готовые объекты прибыли первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Они посетили центральную городскую больницу, в которой установили современное оборудование, а также молодёжный центр, от которого изначально оставались только стены, а сейчас там красивое и комфортное здание, которым очень довольны юные жители. Кроме того, в Волновахе восстановили стадион и открыли многофункциональный центр.

"И это только часть объектов, восстановленных регионом-шефом. Сделано намного больше, и работы продолжаются, за что не перестают благодарить местные жители", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Далее они направились на встречу с активом Народной дружины ДНР, которой скоро исполнится пять лет. Все эти годы её члены были там, где помощь нужнее всего. Сегодня они работают на местах украинских обстрелов: круглосуточный отряд оперативно выезжает на место, где оказывает пострадавшим доврачебную помощь, закрывает тепловой контур повреждённых зданий и разбирает завалы. К слову, в такие выезды ребята и их транспорт неоднократно получали повреждения.

Также активисты участвуют в другой деятельности и высказывают свои идеи. Кириенко поддержал некоторые из них. Например, об организации национальных игр в Донбассе и проведении турнира памяти Сергея Черткова, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе. Как отметил глава региона, такими земляками невозможно не гордиться.

"Невозможно не гордиться такими ребятами: неравнодушные, смелые, неуёмные, сильные духом", — указал Пушилин.

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Ранее Сергей Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Бердянске Запорожской области. Указывается, что объект будет сдан в срок — уже в 2024 году.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Матвей Константинов
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