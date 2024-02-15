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15 февраля, 10:54

Названы сроки появления станций 5G в городах России

Шадаев: Базовые станции 5G начнут устанавливать в мегаполисах России с 2026 года

Развёртывание российских базовых станций формата 5G в мегаполисах начнётся с 2026 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Я очень надеюсь, что в 2025 году у нас будет серийное производство базовых станций 5G, а с 2026 года начнём активно ставить в мегаполисах", — сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее на Life.ru эксперт заявил, что уход из РФ одного из крупнейших производителей телеком-оборудования — шведской компании Ericsson — отодвинет переход к 5G, но в России существуют отечественные наработки, которые помогут самостоятельно прийти к пятому поколению мобильной связи. По его словам, это займёт до семи лет.

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Никита Никонов
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