Названы сроки появления станций 5G в городах России

Развёртывание российских базовых станций формата 5G в мегаполисах начнётся с 2026 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Я очень надеюсь, что в 2025 году у нас будет серийное производство базовых станций 5G, а с 2026 года начнём активно ставить в мегаполисах", — сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".