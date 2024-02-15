"За нами следят": Вяльбе заявила о зависти иностранцев российским соревнованиям

Зарубежные спортсмены завидуют, наблюдая за российскими соревнованиями, которые не уступают международным. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер", — отметила она в беседе с ТАСС.

Вяльбе подчеркнула, что не следит за международными турнирами, так как для неё такие соревнования неинтересны.