"За нами следят": Вяльбе заявила о зависти иностранцев российским соревнованиям
Вяльбе: Иностранцы следят за нашими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют
Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Зарубежные спортсмены завидуют, наблюдая за российскими соревнованиями, которые не уступают международным. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер", — отметила она в беседе с ТАСС.
Вяльбе подчеркнула, что не следит за международными турнирами, так как для неё такие соревнования неинтересны.
Напомним, что Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях. В общей сложности будет разыграно 107 комплектов наград. Первые золотые медали выиграли лыжники Александр Большунов и биатлонистка Анастасия Батманова.