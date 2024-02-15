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15 февраля, 11:07

Украинский МиГ-29 сбит под Краматорском

МО РФ сообщило, что силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Краматорска

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — заявили в оборонном ведомстве.

Украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 не вернулись с боевого вылета
Украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 не вернулись с боевого вылета

Ранее МиГ-29 сбили в районе Алексеевки. Также ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс").

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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