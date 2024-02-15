Украинский МиГ-29 сбит под Краматорском
МО РФ сообщило, что силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Краматорска
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее МиГ-29 сбили в районе Алексеевки. Также ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс").
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