ВСУ за сутки потеряли до 305 военных на Краснолиманском направлении
Украинская армия за минувшие сутки потеряла на Краснолиманском направлении до 305 военных и 15 боевых бронемашин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на этом направлении, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.
"Потери противника составили до 305 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США", — указали в МО РФ.
К тому же противник лишился 14 автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, а также гаубицы Д-30.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации. Так, недавно забайкальские десантники захватили опорный пункт противника, расположенный к западу от Артёмовска.
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