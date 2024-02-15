ВСУ за сутки потеряли до 305 военных на Краснолиманском направлении

Украинская армия за минувшие сутки потеряла на Краснолиманском направлении до 305 военных и 15 боевых бронемашин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на этом направлении, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР.

"Потери противника составили до 305 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США", — указали в МО РФ.

К тому же противник лишился 14 автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, а также гаубицы Д-30.