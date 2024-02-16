10 голливудских красавчиков, которых мы привыкли видеть молодыми, а им уже под 60 Многие голливудские актёры, которых мы привыкли видеть и помнить молодыми, уже давно дедушки. Life.ru рассказывает про известных актёров, которым уже не так мало лет, сколько было в популярных с ними картинах. 16 февраля, 16:30 Кому из любимчиков публики давно за 50, а все ассоциируют их с юными красавчиками из прошлого? Обложка © Shutterstock

Мировыми секс-символами на протяжении 20 последних лет являются одни и те же американские артисты. Они занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни ради того, чтобы оставаться молодыми. Но даже так природу не обманешь, а возраст берёт своё. Кто из известных западных актёров нещадно постарел, но ассоциируется у фанатов с юностью и красотой?

1. Леонардо Ди Каприо

Как сейчас выглядит Лео и как мы все привыкли его помнить из "Великого Гэтсби". Фото © Shutterstock, © ТАСС / AP / Jordan Strauss

В фильмографии у актёра было много ярких картин. Самая известная из них — "Титаник". Также Ди Каприо известен по другим легендарным фильмам — "Великий Гэтсби" и "Волк с Уолл-стрит". За фильм "Выживший" артист и вовсе получил премию "Оскар". Хоть Ди Каприо и построил умопомрачительную карьеру, время его щадит хуже, чем других. В 49 лет артист выглядит на 55.

2. Брэд Питт

Брэд Питт сейчас выглядит неплохо, хоть ему уже и 60. Фото © Shutterstock, © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

С 2000 года актёра заслуженно считали секс-символом во всём мире. Первую известность он завоевал благодаря фильму "Тельма и Луиза". Там артист играл плохиша и даже поучаствовал в постельной сцене. Многие режиссёры заметили обаятельную внешность Питта и начали приглашать в фильмы. Вскоре он стал одним из самых популярных на Западе актёров, а картины с его участием с нетерпением ждали и в России.

Но если вы всё ещё мечтаете о встрече с Брэдом Питтом, то подумайте ещё раз. Он уже 60-летний дедушка, хоть и выглядит для своего возраста относительно неплохо.

3. Том Круз

Том Круз сейчас снимается во многих фильмах, пусть и не выглядит свежим. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Zuma / Nancy Kaszerman

Самая известная роль, по которой актёра знают во всём мире, — спецагент Итан Хант из серии фильмов "Миссия невыполнима". С ранних лет Том Круз пользовался популярностью у женщин. Он стал секс-символом американского издания People ещё в 1990 году, и на протяжении дальнейшей карьеры его слава не угасала.

Хоть актёру уже 61 год, он ещё остаётся красавчиком. В фильмах "Миссия невыполнима" артист все трюки делает самостоятельно — настолько он в хорошей форме. Но по паспорту Том Круз всё равно уже дедушка.

4. Джейсон Стэтхэм

Джейсон Стэтхэм продолжает сниматься и выглядит неплохо для своих лет. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Frederick Injimbert

Британский актёр известен тем, что во всех фильмах со своим участием раздаёт люлей злодеям. Роли артисту достаются однотипные, но картины всё равно выходят довольно интересными. Джейсон играет то наёмных убийц, то спецназовцев, то полицейских, чем до сих пор покоряет сердца многих женщин. Популярность актёр обрёл благодаря фильмам "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола".

Стэтхэм занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни, поэтому в свои 56 выглядит намного лучше, чем 49-летний Ди Каприо. Хотя дамы до сих пор считают его горячим, "стариковский возраст" уже не за горами.

5. Джонни Депп

Джонни Депп в молодости был красивее, а в 60 выглядит не очень. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Marechal Aurore / ABACA

Всемирно известный актёр обрёл популярность благодаря нескольким легендарным фильмам 1990-х. Он играл в картинах "Эдвард Руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Пираты Карибского моря" и других популярных проектах. А ещё он владелец "Золотого глобуса".

Некогда актёр считался секс-символом и был почитаем среди дам. Но в последние годы немного сдал позиции, в том числе из-за скандала с актрисой Эмбер Хёрд. Сейчас Депп соответствует своему 60-летнему возрасту и уже считается дедушкой.

6. Адриано Челентано

Адриано Челентано сейчас выглядит совсем плохо, и это неудивительно, ведь он дедушка. Фото © ТАСС / ROPI, © Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Adriano Celentano

Актёра до сих пор любит и почитает весь мир, хотя первую популярность он обрёл в далёкие 70-е. Благодаря фильму "Укрощение строптивого" Челентано стал секс-символом всего мира. Даже девушки СССР хотели пойти с ним на свидание. Но время не пощадило даже настолько легендарного актёра. Сейчас ему 86 лет, и Адриано доживает счастливую старость в Италии.

7. Ален Делон

Секс-символ Ален Делон сейчас старенький и в кино не снимается. Фото © ТАСС / Rights Managed, © Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA

По известному актёру сходили с ума даже в Советском Союзе. Пик карьеры пришёлся на 1960–1980-е годы. В те времена Ален Делон был самым популярным и востребованным артистом. Почти ни один фильм не обходился без его участия. В народе была даже такая фраза: "Он красив, как Ален Делон". Настолько яркая внешность была у актёра.

Но сейчас Ален Делон уже совсем не тот красавчик, что был ранее, ведь ему 88. Тем не менее артист проживает счастливую старость.

8. Брюс Уиллис

Брюс Уиллис сейчас борется с болезнью. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Zuma / Lev Radin

С 2000 года актёр тоже был секс-символом всего мира. Самые популярные его проекты — "Пятый элемент", "Шестое чувство" и, естественно, "Крепкий орешек", в котором Уиллис сыграл легендарного полицейского Джона Макклейна.

Актёр снимался преимущественно в боевиках и казался здоровым мужчиной. Какое огромное разочарование было у фанатов, когда в 2023 году у артиста обнаружили деменцию. К своим 68 Уиллис стал дедушкой со всеми вытекающими из этого последствиями.

9. Арнольд Шварценеггер

Секс-символ "железный Арни", он же Арнольд Шварценеггер, уже на пенсии и выглядит не так круто. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Zuma / FS

"Железный Арни" — легендарный человек. Сначала он был самым популярным бодибилдером мира, потом покорил Голливуд ролью в фильме "Терминатор", а после и вовсе подался в политику. Секс-символ управлял Калифорнией — был губернатором штата с 2003 по 2011 год.

Сейчас австрийский актёр, конечно, уже никакой не пример красоты. Он обычный седой пенсионер, которому 76 лет. Но благодаря регулярным занятиям спортом артист и политик всё такой же накачанный.

10. Рассел Кроу

Рассел Кроу сейчас выглядит не так горячо, как раньше, но в фильмах всё ещё снимается. Фото © Shutterstock, © ТАСС / EPA / RICCARDO ANTIMIANI

В своё время все женщины мира мечтали о свидании с актёром. Ведь он был таким красавчиком! Рассел стал популярным благодаря многим проектам, среди которых легендарный "Гладиатор", "Мумия" и другие известные проекты.

Но к 59 годам Рассел Кроу запустил себя. У него появился лишний вес, на лице возникли морщины, а волосы поседели. Хоть артиста и продолжают приглашать в различные проекты, он всё равно уже почти дедушка.

Ранее Life.ru рассказывал про то, как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР. Зайдите и удивитесь тому, как беспощадно время!

Авторы Никита Фартов