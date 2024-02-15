Судьбу Украины решает далеко не Зеленский, заявили в США

Самые важные решения относительно Украины принимает на Владимир Зеленский, а спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Об этом пишет The Washington Post.

"Принимает их не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени <…> Нет, их принимает в Вашингтоне ранее мало кому известный юрист из Луизианы, который, вопреки всем ожиданиям, в прошлом году стал спикером Палаты представителей", — говорится в публикации.

По мнению газеты, Джонсон намерен использовать полученную глобальную власть для влияния на внешнюю политику США в отношении Украины в пользу своей родной страны. В то же время Незалежная и союзники, учитывая проблемы с выделением Киеву новой помощи, с опаской наблюдают за происходящим.