США испугались "потерять мировое лидерство" из-за отказа помочь Киеву
Кирби: Отказ Конгресса выделить помощь Украине будет говорить о ненадёжности США
Отказ американского Конгресса одобрить законопроект о помощи Тель-Авиву и Киеву покажет ненадёжность Вашингтона. Палате представителей необходимо принять документ вслед за Сенатом. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнёрам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на международной арене, что мы не будем выполнять наши обязательства перед союзниками и партнёрами, которые ведут важнейшую борьбу", — отметил он в ходе брифинга.
По мнению Кирби, в таком случае мир поймёт, что конгрессмены не хотят показать "руководящую роль" США на международной арене, которую "демонстрирует" глава государства Джо Байден. Отвечая на вопрос, есть ли у администрации Соединённых Штатов запасной план, если Палата представителей не одобрит законопроект, представитель Белого дома вновь напомнил об отсутствии "волшебного горшочка" с деньгами.
Как сообщал Life.ru, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. 13 февраля Сенат США поддержал законопроект.
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