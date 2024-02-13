США испугались "потерять мировое лидерство" из-за отказа помочь Киеву

"Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнёрам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на международной арене, что мы не будем выполнять наши обязательства перед союзниками и партнёрами, которые ведут важнейшую борьбу", — отметил он в ходе брифинга.