Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 17:53

США испугались "потерять мировое лидерство" из-за отказа помочь Киеву

Кирби: Отказ Конгресса выделить помощь Украине будет говорить о ненадёжности США

Отказ американского Конгресса одобрить законопроект о помощи Тель-Авиву и Киеву покажет ненадёжность Вашингтона. Палате представителей необходимо принять документ вслед за Сенатом. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнёрам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на международной арене, что мы не будем выполнять наши обязательства перед союзниками и партнёрами, которые ведут важнейшую борьбу", — отметил он в ходе брифинга.

По мнению Кирби, в таком случае мир поймёт, что конгрессмены не хотят показать "руководящую роль" США на международной арене, которую "демонстрирует" глава государства Джо Байден. Отвечая на вопрос, есть ли у администрации Соединённых Штатов запасной план, если Палата представителей не одобрит законопроект, представитель Белого дома вновь напомнил об отсутствии "волшебного горшочка" с деньгами.

"Это сумасшествие": Маск возмутился бомбой замедленного действия Байдена для Трампа
"Это сумасшествие": Маск возмутился бомбой замедленного действия Байдена для Трампа

Как сообщал Life.ru, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. 13 февраля Сенат США поддержал законопроект.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров