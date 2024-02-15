Фонд "Защитники Отечества" выдал вагнеровцам 1,5 тыс. удостоверений ветеранов

Фонд "Защитники Отечества" выдал принявшим участие в СВО бойцам ЧВК "Вагнер" полторы тысячи удостоверений ветеранов боевых действий, заявила председатель объединения Анна Цивилёва. По её словам, перед этим руководство ЧВК совместно с фондом передали необходимые документы Минобороны РФ, которое создало специальную комиссию по рассмотрению данных обращений.

Анна Цивилёва заявила, что фонд "Защитники Отечества" выдал бойцам ЧВК "Вагнер" полторы тысячи удостоверений ветеранов. Видео © Life.ru

"На сегодняшний день шесть тысяч комплектов документов от ЧВК "Вагнер" мы передали в Министерство обороны. Полторы тысячи уже решены положительно, нам их вернули в виде удостоверений, которые мы передали в наши филиалы и раздаём бойцам, они уже вручены", — отметила Цивилёва в беседе с журналистами.

Она добавила, что каждую неделю фонд получает от Министерства обороны около 400–500 удостоверений. Как правило, их вручают бойцам лично, однако если военный имеет инвалидность, то в этой ситуации помогают социальные координаторы.

"Пока [удостоверений] мало, но комиссия создана, взаимодействие с Министерством обороны найдено, поэтому работа будет идти гораздо быстрее. Министерство обороны выступило с таким предложением: ребятам, у которых есть государственная награда и подтверждённая инвалидность, полученная в результате СВО, будут в ускоренном режиме выдавать эти удостоверения", — добавила Цивилёва.