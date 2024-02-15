В Ленобласти семья ветеринаров выхаживает тигрёнка, которому сородичи чуть не отгрызли лапу

В Ленинградской области семья ветеринаров приютила маленького тигра, которому взрослые особи едва не откусили лапу. Полосатый хищник занял целый этаж и разлёгся на мягком диване, пока врачи его лечат, сообщает "Mash на Мойке".

Семья ветеринаров из Ленобласти приютила тигрёнка, которому чуть не откусили лапу взрослые особи. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По информации телеграм-канала, Яна является руководителем хосписа для крупных кошек "Дом тигра". По её словам, четырёхмесячного тигрёнка Каталину доставили в организацию 1 января из Краснодарского края. Взрослые тигры не пощадили малышку и сильно искусали: одна из лапок буквально висела на остатках кожи. Руководительница хосписа сначала сомневалась, что Каталина вообще сможет ходить на четырёх лапах.

Маленькой хищнице сразу стали накладывать швы и закреплять поломанные кости специальной конструкцией. За полтора месяца девочка перенесла уже восемь операций — и случилось чудо: Каталина встала на все лапки. На восстановление после медицинского вмешательства потребуется много времени. Медики думают, что Каталине в итоге всё равно придётся всю жизнь хромать. Поэтому неравнодушные ветеринары решили забрать тигрёнка и ухаживать за ним у себя дома.

Тигрёнок Каталина спит. Видео © VK / "Дом Тигра – Tiger House"

В настоящее время Каталина спит на диване вместе с лечащим медиком, им компанию составляют домашние коты. Руководительница хосписа пояснила, что спустя какое-то время тигрёнку придётся отвыкнуть от жизни с людьми и перебраться в вольер к сородичам.