Спецоперация могла закончиться ещё 9 мая 2022 года парадом в Киеве, однако вмешательство извне изменило её сценарий. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Наумов, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что СВО приняла форму войны против Запада.

"Дмитрий Песков чётко обозначил сценарий, в основе которого будет лежать постоянное оснащение киевского режима самыми разными ресурсами НАТО. Вместо мира на берегах Днепра это будет мир на исторических контурах Российской империи времён её геополитического могущества", — сказал парламентарий.