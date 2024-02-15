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15 февраля, 12:55

"Мир на контурах Российской империи": В ГД объяснили, что означает превращение СВО в войну с Западом

Наумов: Вместо парада в Киеве СВО окончится на контурах Российской империи

Спецоперация могла закончиться ещё 9 мая 2022 года парадом в Киеве, однако вмешательство извне изменило её сценарий. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Наумов, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что СВО приняла форму войны против Запада.

"Дмитрий Песков чётко обозначил сценарий, в основе которого будет лежать постоянное оснащение киевского режима самыми разными ресурсами НАТО. Вместо мира на берегах Днепра это будет мир на исторических контурах Российской империи времён её геополитического могущества", — сказал парламентарий.

Песков: СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей
Песков: СВО будет продолжаться до выполнения всех её целей

Ранее Дмитрий Песков заявил, что спецоперация изначально начиналась против одной Украины, однако позднее она приняла форму войны против Коллективного Запада. Представитель Кремля отметил, что недружественные страны прямо вовлечены в вооружённый конфликт.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ольга Годуненко
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