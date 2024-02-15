Патриарх Кирилл заявил, что грехи можно "обнулить" добрыми делами

"Обнулить" грехи можно добрыми делами, на которые Господь ответит благодатью, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что грех накапливается и подобно снежной лавине, которая "сносит всё на своём пути", способен уничтожить жизнь человека.

"Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание — это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божия благодать в ответ на добрые дела. И самое главное — обнуляются наши с вами грехи", — сказал он в ходе проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня.

По словам патриарха, каждый христианин должен связывать свою церковность не только с посещением храма, но и с осознанием важности добрых дел и помощи людям, особенно нуждающимся. Так, указал он, сегодня из-за конфликта в Донбассе появилось много уязвлённых не только морально, но и физически.

Например, в Москве проходят лечение раненые военнослужащие — "ещё вчера здоровые молодые люди с надеждами на будущее, которые положили своё здоровье за народ и Родину". Они, отметил Кирилл, нуждаются в нашей помощи и поддержке.

"И даже помимо этого экстремального примера — как много вокруг нас есть людей, которым очень нужна наша помощь, очень нужна наша забота! Та самая забота, которая и вырастает в добрые дела, споспешествующие нашему спасению", — добавил он.