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15 февраля, 13:01

"Продвигаются определённые люди": Блогер раскрыл правду о предвзятости трендов YouTube

Стас Ай Как Просто: YouTube составлял списки одобренных каналов для трендов

Видеохостинг "Ютуб" составлял списки каналов для выведения в тренды. Об этом заявил блогер Стас Ай Как Просто (Стас Васильев). По его словам, чтобы попасть в список, нужно было выполнить некоторые условия корпорации Google.

"Каждый раз, когда я захожу на "Ютуб", там одни и те же люди. Максим Кац* выпустил новое видео — всё, оно продвигается. Дудь* продвигается. Продвигаются определённые люди. Там нет никаких волшебных алгоритмов. Хватит рассказывать эти сказки. Мы не будем в это верить, это чушь", — сказал Стас на обсуждении "Защита интересов российских граждан в соцсетях: необходимые корректировки" в рамках выставки-форума "Россия".

Блогер добавил, что был в офисе Google в 2018 году и общался с главой "Ютуба" в России, который сказал ему, что есть разрешённый список блогеров для трендов и, чтобы туда попасть, нужно выполнить кое-какие условия. О чём именно идёт речь, Васильев умолчал.

Интернет-эксперт Тимофей Ви: YouTube могут начать замедлять в России в 2024 году
Интернет-эксперт Тимофей Ви: YouTube могут начать замедлять в России в 2024 году

Обсуждение "Защита интересов российских граждан в соцсетях: необходимые корректировки" организовано региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). Ранее его эксперты обсудили замедление "Ютуба" и запрет на рекламу у иноагентов.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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