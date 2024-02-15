Священник назвал Сретение Господне "молодёжным" праздником Священник Муравьёв: Сретение Господне знаменует встречу Ветхого и Нового заветов 15 февраля, 14:11 Обложка © ТАСС / Александр Щербак

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. Этот двунадесятый праздник — один из 12 значимых в Православной церкви — открывает подготовку к Великому посту, который в 2024 году начнётся 18 марта. Священник Сергий Муравьёв объяснил Life.ru, что это за праздник и что принято делать в этот день.

Это последний праздник в череде рождественских, то есть он затрагивает именно младенчество Иисуса Христа. По преданию, на 40-й день после рождения Иисуса Мария принесла сына в храм, чтобы посвятить Богу. Там они встретили праведного 300-летнего старца Симеона, который ждал пришествия Мессии.

"И вот наконец он узнаёт духом святым, что перед ним тот самый Мессия, и говорит знаменитые слова, которые стали церковным гимном, который называется "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром". И тем самым знаменуется встреча Ветхого и Нового заветов. Пришёл Мессия и устанавливает новый закон любви, закон вечный, конечный и заключает Новый завет, новый договор с человечеством. Происходит встреча заветов, вот, собственно говоря, суть праздника", — объяснил Муравьёв.

Одна из традиций Сретения — освящение сретенских свечей. Их зажигают в особые дни своей жизни. Священник также указал, что Сретение в Русской православной церкви — это молодёжный день.

"Вся молодёжь собирается в период праздника Сретения и проводит различные мероприятия, собирается вместе молиться, совершает молебные встречи, различные концерты", — добавил он.

Кстати, на Сретение категорически нельзя заниматься грязной и тяжёлой физической работой. Кроме того, запрещается ссориться, выяснять отношения, учинять распри. Не стоит устраивать шумные гулянья и алкогольные возлияния. О приметах этого праздника читайте в материале Life.ru.