"Маскируется под ОРВИ": Родителей предупредили о неочевидных признаках онкологии у детей

Онкология — редкий, но опасный для ребёнка недуг. Несмотря на современные методы лечения, благодаря которым многие виды рака лечатся практически в 100% случаях, он всё равно часто диагностируется поздно. Эту тему на пресс-конференции "Онконастороженность у детей" обсудили эксперты Российской детской клинической больницы (РДКБ).

Как пишет kp.ru, детский рак отличается от взрослого, в частности, высокой скоростью развития. По словам врача-онколога консультативно-диагностического центра РДКБ Александры Наумовой, выделяется он и своей способностью прятаться за "маской", мимикрируя под другие заболевания.

"На ранних стадиях опухоль у ребёнка может мимикрировать под острую респираторную вирусную инфекцию [ОРВИ] или под хронический инфекционный процесс, заболевание желудочно-кишечного тракта, почек или неврологическое заболевание", — предупредила специалист.

Например, указала врач, при опухолях головного мозга дети могут испытывать по утрам нарастающие головные боли, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, а позднее могут появиться проблемы со зрением, косоглазие и шаткость походки. В целом, отметила онколог, у маленьких пациентов признаки рака неспецифические, то есть они могут встречаться при огромном количестве других болезней. В связи с этим она рекомендует присматриваться к состоянию чада, чтобы вовремя пройти обследование и исключить страшный диагноз.

Наумова также поделилась списком тревожных звоночков, среди которых: вялость, нежелание заниматься физическими нагрузками, потеря аппетита и веса, длительное увеличение лимфатических узлов, изменение цвета кожи, появление на теле уплотнений или бугорков любого размера и лихорадка.

"Если температура тела у ребёнка держится на уровне 37,3–37,5 градуса более двух-трёх недель без объяснимых причин — то есть нет простуды, инфекционного процесса, то нужно обязательно обратиться к врачу для исключения онкодиагноза. По разным оценкам, от 5 до 17% детей с лихорадкой неясного происхождения имеют онкозаболевания", — добавила врач.