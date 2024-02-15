Политолог Данилин счёл предвыборную программу Даванкова нишевой и популистской

Программа кандидата в президенты России от "Новых людей" Владислава Даванкова обеспечит ему неплохое выступление на выборах, хотя сама по себе носит популистский характер. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"В какой-то мере программа Даванкова — это попытка расширить электоральную нишу партии "Новые люди". Как мы знаем, она позиционирует себя в качестве молодёжной партии, партии среднего класса, партии образованного сословия, и Даванков в своей программе обращается как раз к этой аудитории, к этим избирателям", — объяснил политолог.

Часть тезисов программы Даванкова, например замена трети чиновников на искусственный интеллект или мигрантов — на роботов, рассчитана, по словам Данилина, только на получение медийного эффекта. Однако некоторые могут быть в какой-то части реализованы в дальнейшем. Среди них, к примеру, предложения по выводу криптовалюты из серой зоны, большая экономическая амнистия, создание государственного фонда алиментов или введение налоговых льгот для производителей здорового питания.

"Всё это работает на определённую группу избирателей. Эта программа ещё раз демонстрирует, что Даванков — это нишевый кандидат, но для своей ниши он предложения делает достаточно чётко", — рассуждает Данилин.

Собеседник Life.ru отметил, что программа Даванкова и его участие в выборах, безусловно, повысят их конкурентность и являются показателем честной избирательной кампании.