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15 февраля, 18:16

Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП

Путин подписал указ о назначении Рагозина замдиректора ФССП

Алексей Рагозин. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Алексей Рагозин. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Алексея Рагозина. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов заместителем главного судебного пристава Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Также Рагозину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Алексею Рагозину 56 лет. С 2021 года он был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ). В 2017–2021 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

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Никита Никонов
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