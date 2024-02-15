Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Алексея Рагозина. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Также Рагозину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Алексею Рагозину 56 лет. С 2021 года он был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ). В 2017–2021 годах — начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.