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15 февраля, 21:00

Евродепутат Вилимски заявил о заражённой тёплой воде в Европарламенте

Евросоюз метит на роль глобального политического игрока, однако не может даже решить проблемы с тёплой водой в Европарламенте, заявил в эфире телеканала Krone евродепутат Гаральд Вилимски, который возглавляет делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в этой структуре.

"Расскажу о небольшом курьёзе. Европейский союз хочет быть политическим игроком, но при этом последние десять лет он не в состоянии обеспечить тёплую воду в Европарламенте", — сказал Вилимски.

Он подчеркнул, что всё дело в размножении бактерий, которые не могут побороть. Поэтому парламентарий призвал Брюссель не вести себя как международный игрок, если не является таковым.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Европарламенте провалился призыв не признавать итоги президентских выборов в России, которые состоятся в марте. Всего 29 его членов из 705 поддержали призыв депутата от Эстонии Рихо Терраса.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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