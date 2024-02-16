Евродепутат Вилимски заявил о заражённой тёплой воде в Европарламенте

Евросоюз метит на роль глобального политического игрока, однако не может даже решить проблемы с тёплой водой в Европарламенте, заявил в эфире телеканала Krone евродепутат Гаральд Вилимски, который возглавляет делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в этой структуре.

"Расскажу о небольшом курьёзе. Европейский союз хочет быть политическим игроком, но при этом последние десять лет он не в состоянии обеспечить тёплую воду в Европарламенте", — сказал Вилимски.

Он подчеркнул, что всё дело в размножении бактерий, которые не могут побороть. Поэтому парламентарий призвал Брюссель не вести себя как международный игрок, если не является таковым.