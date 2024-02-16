Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ

Один из самых крупных банков Турции Denizbank стал требовать у клиентов из РФ подтвердить проживание в стране и предоставить вид на жительство, сообщает РБК, ссылаясь на двух посредников, которые помогают гражданам России открывать карты.

Финорганизация уже разослала сообщения с просьбой предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Один из посредников рассказал, что разъяснения от центрального офиса банка пока не поступали. Впрочем, официальной информации о намерении закрыть счета определённой категории россиян тоже не было.