Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ
РБК: Турецкий банк Denizbank стал запрашивать у россиян вид на жительство
Один из самых крупных банков Турции Denizbank стал требовать у клиентов из РФ подтвердить проживание в стране и предоставить вид на жительство, сообщает РБК, ссылаясь на двух посредников, которые помогают гражданам России открывать карты.
Финорганизация уже разослала сообщения с просьбой предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Один из посредников рассказал, что разъяснения от центрального офиса банка пока не поступали. Впрочем, официальной информации о намерении закрыть счета определённой категории россиян тоже не было.
Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Москва и Анкара ищут альтернативные платёжные механизмы после закрытия счетов российских компаний в турецких банках под давлением США. Трудности с платежами ударили прежде всего по турецким поставщикам, указал дипломат.
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