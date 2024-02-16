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15 февраля, 21:33

Крупный турецкий банк потребовал от россиян предоставить ВНЖ

РБК: Турецкий банк Denizbank стал запрашивать у россиян вид на жительство

Один из самых крупных банков Турции Denizbank стал требовать у клиентов из РФ подтвердить проживание в стране и предоставить вид на жительство, сообщает РБК, ссылаясь на двух посредников, которые помогают гражданам России открывать карты.

Финорганизация уже разослала сообщения с просьбой предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Один из посредников рассказал, что разъяснения от центрального офиса банка пока не поступали. Впрочем, официальной информации о намерении закрыть счета определённой категории россиян тоже не было.

В Турции начали закрывать счета компаний из России, пишут СМИ
В Турции начали закрывать счета компаний из России, пишут СМИ

Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Москва и Анкара ищут альтернативные платёжные механизмы после закрытия счетов российских компаний в турецких банках под давлением США. Трудности с платежами ударили прежде всего по турецким поставщикам, указал дипломат.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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