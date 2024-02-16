Названы болезни, о которых может говорить покалывание в пальцах

Туннельный синдром может стать причиной непроходящих покалываний в пальцах, или, как их называют по-научному, парестезий. Как рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач-невролог Анастасия Фролова, есть ещё несколько заболеваний, о которых свидетельствует этот недуг.

"Самый частый пример такого синдрома — синдром карпального канала. Это явление характерно для пианистов и людей, которые много печатают и сгибают руки в запястьях. Такое положение приводит к тому, что в этой области сдавливается срединный нерв, это приводит к боли, нарушениям чувствительности и покалыванию в области пальцев", — заявила эксперт.

Помимо этого среди возможных причин парестезий могут быть воспаление и инфаркт нерва. Также покалывание в пальцах может произойти, если нерв был повреждён в результате радиационной терапии, которая применяется при онкологических заболеваниях. В то же время существует такое состояние, как полинейропатия, — это когда человек ощущает, что на все пальцы и кисти рук "как будто надели перчатки". Оно может быть связано с диабетом, дефицитом витаминов или некоторыми инфекциями.

Собеседница издания подчеркнула, что подход к лечению парестезий разный. В зависимости от причин данного состояния могут использоваться как специальный лонгет и физическая физкультура, так и хирургическое вмешательство.