Парламент Греции одобрил закон об однополых браках

Из 300 депутатов на заседании присутствовало 254. За принятие закона проголосовало 176 парламентариев, против — 76, двое воздержались.

В основном законопроект поддержали представители правящей партии "Новая демократия", "Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс", "ПАСОК — Движение перемен", "Курс свободы" и "Новые левые". Против высказывались Коммунистическая партия Греции, правые партии "Греческое решение" и "Ники", ультраправая партия "Спартиаты".

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