Эксперты назвали самые популярные пароли у россиян в 2023 году

Самыми популярными паролями в России и мире в 2023 году стали "123456", "123456789" и "1000000". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI.

В топ-10 также вошли "12345678", "12345", "123123", "12345zz", "qwerty", "Qwerty123" и "1234567890". Причём пять сочетаний попали в этот список впервые.

Самые популярные пароли в мире и в России. Фото © "Известия" / DLBI

Среди кириллических комбинаций популярностью в прошлом году пользовались "йцукен", "подружка" (впервые попала в рейтинг), "пароль", "12345Е", "ЙЦУКЕН123", "привет", "123йцу", "марина", "йцукен12345" и "йцукенгшщз". Основатель DLBI Ашот Оганесян предупредил, что применение одних и тех же сочетаний простейших паролей для различных сервисов создаёт угрозу взлома с помощью повторного их использования.