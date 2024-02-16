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16 февраля, 05:16

Эксперты назвали самые популярные пароли у россиян в 2023 году

В России самыми популярными паролями в 2023 году стали "123456" и "1000000"

Самыми популярными паролями в России и мире в 2023 году стали "123456", "123456789" и "1000000". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI.

В топ-10 также вошли "12345678", "12345", "123123", "12345zz", "qwerty", "Qwerty123" и "1234567890". Причём пять сочетаний попали в этот список впервые.

Самые популярные пароли в мире и в России. Фото © "Известия" / DLBI

Самые популярные пароли в мире и в России. Фото © "Известия" / DLBI

Среди кириллических комбинаций популярностью в прошлом году пользовались "йцукен", "подружка" (впервые попала в рейтинг), "пароль", "12345Е", "ЙЦУКЕН123", "привет", "123йцу", "марина", "йцукен12345" и "йцукенгшщз". Основатель DLBI Ашот Оганесян предупредил, что применение одних и тех же сочетаний простейших паролей для различных сервисов создаёт угрозу взлома с помощью повторного их использования.

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Ранее Life.ru писал, что для того, чтобы создать надёжный пароль, необходимо добавить в него как можно больше различных символов. Таким советом поделился эксперт по кибербезопасности.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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