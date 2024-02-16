МВД РФ объявило в международный розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову
МВД РФ объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову. Информация об этом появилась в базе ведомства.
"Меньшикова Мария Александровна, 17.3.1994. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, россиянку объявили в международный розыск, так как, по данным следствия, она скрывалась на территории Германии. Меньшикову обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности посредством Интернета. Она заочно арестована.
Ранее Life.ru писал, что деятельность издания DOXA* признали нежелательной в России. Соответствующее предложение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 25 января поддержала Генпрокуратура страны.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.
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