МВД РФ объявило в международный розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

МВД РФ объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, россиянку объявили в международный розыск, так как, по данным следствия, она скрывалась на территории Германии. Меньшикову обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности посредством Интернета. Она заочно арестована.