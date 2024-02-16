"Находится на вершине этой игры": В США сделали неожиданное заявление о Путине

Соединённые Штаты должны запустить переговорный процесс по поводу конфликта на Украине, так как американский народ не может и дальше поддерживать его, в то время как президент России Владимир Путин находится "на вершине игры". Об этом в эфире The Jeff Poor Show заявил сенатор-республиканец Томми Табервилл.

"Путин находится на вершине этой игры <...>. Американский народ больше не может продолжать финансировать это (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru)", — заявил парламентарий.

По словам законотворца, в настоящее время США нуждаются в дипломатах, которые смогут заключать соглашения, делая этот мир чуточку безопасней. В то же время Табервилл подчеркнул, что бывший американский лидер Дональд Трамп сделал бы это "за считаные минуты".