"Находится на вершине этой игры": В США сделали неожиданное заявление о Путине
Американский сенатор Табервилл: Путин находится на вершине политической игры
Соединённые Штаты должны запустить переговорный процесс по поводу конфликта на Украине, так как американский народ не может и дальше поддерживать его, в то время как президент России Владимир Путин находится "на вершине игры". Об этом в эфире The Jeff Poor Show заявил сенатор-республиканец Томми Табервилл.
"Путин находится на вершине этой игры <...>. Американский народ больше не может продолжать финансировать это (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru)", — заявил парламентарий.
По словам законотворца, в настоящее время США нуждаются в дипломатах, которые смогут заключать соглашения, делая этот мир чуточку безопасней. В то же время Табервилл подчеркнул, что бывший американский лидер Дональд Трамп сделал бы это "за считаные минуты".
Ранее Life.ru писал, что Путин готов пойти на компромисс по Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, который на прошлой неделе взял интервью у российского лидера.
Life.ru / Павел Баранов