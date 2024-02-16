Российские военные построили "подземный город" протяжённостью 3 км в зоне СВО

Российские военные построили "подземный город" для личного состава на Херсонском направлении, рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск "Днепр" с позывным Лис. По его словам, он призван обезопасить бойцов от артиллерийских снарядов, осколков и дронов.

"Подземный город" включает в себя жилые помещения, кухню, столовую, баню, спортзал, ремонтную мастерскую для одежды и даже парикмахерскую, а также прачечную с сушилкой. Лис уточнил, что каждый из жилых блиндажей рассчитан на шесть-восемь человек, кухня — на 75 человек. По его словам, среди жителей "подземного города" есть те, кто "на гражданке" был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, и эти бойцы выполняют для товарищей роль инструкторов в спортзале.

"Он приходит, он показывает, чтобы мышцы не разорвались, — с каких весов начинать, какие упражнения делать. Естественно, он даёт советы, чтобы ребята не пострадали, занимались нормально", — рассказывает Лис в беседе с РИА "Новости".

Общая протяжённость переходов и траншей "подземного города" превышает три километра. Сами коммуникации залегают на глубине около трёх метров, добавил боец.