Солдаты ВСУ в одеялах-невидимках пошли на прорыв под Купянском и развязали бой с Армией России

Старший наблюдательного поста с позывным Мара уточнил, что часовой заметил в тепловизоре какое-то движение в последний час боевого дежурства. Он оперативно позвал Мару, который увидел группу целей. Они двигались очень медленно и в тепловизоре их силуэты почти не светились, но российские бойцы сразу догадались, что противник использует специальные укрывные одеяла для маскировки. Когда украинская ДРГ поняла, что её манёвры больше не тайные, то перешла к активным действиям и быстро устремилась к российским позициям. В итоге в ходе непродолжительного боя ВСУ потеряли несколько военнослужащих и две единицы легкобронированной техники, провалив прорыв.