Солдаты ВСУ в одеялах-невидимках пошли на прорыв под Купянском и развязали бой с Армией России
МО РФ: Мотострелки "Запада" отразили прорыв ВСУ на Купянском направлении
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Российские артиллеристы помешали подразделениям Вооружённых сил Украины прорвать линию обороны на Купянском направлении. Для отражения атаки мотострелковые подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" применили 122-миллиметровые гаубицы Д-30, сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха ещё на подходах к рубежам. Точным огнём 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить", — сказано в заявлении ведомства.
Старший наблюдательного поста с позывным Мара уточнил, что часовой заметил в тепловизоре какое-то движение в последний час боевого дежурства. Он оперативно позвал Мару, который увидел группу целей. Они двигались очень медленно и в тепловизоре их силуэты почти не светились, но российские бойцы сразу догадались, что противник использует специальные укрывные одеяла для маскировки. Когда украинская ДРГ поняла, что её манёвры больше не тайные, то перешла к активным действиям и быстро устремилась к российским позициям. В итоге в ходе непродолжительного боя ВСУ потеряли несколько военнослужащих и две единицы легкобронированной техники, провалив прорыв.
Украинские бойцы терпят неудачи не только на Купянском направлении. Ранее ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком фронте.