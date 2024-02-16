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16 февраля, 06:12

Банда игроманов похитила карточки Pokemon на $700 тысяч и попалась

СМИ: В Осаке арестовали 6 человек из-за кражи карточек Pokemon на $700 тысяч

В японской Осаке полицейские арестовали шестерых человек по подозрению в краже коллекционных карточек для игры Pokemon на общую стоимость в 104 миллиона иен (порядка 700 тысяч долларов). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Среди подозреваемых пятеро в июле 2023 года ограбили магазин с игровыми принадлежностями, похитив 3887 карточек. В их числе были и очень редкие, стоившие по 6 миллионов иен (40 тысяч долларов). Шестой участник группы продавал украденное.

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Shutterstock / Joaquin Corbalan P

Юрий Лысенко
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