Банда игроманов похитила карточки Pokemon на $700 тысяч и попалась

В японской Осаке полицейские арестовали шестерых человек по подозрению в краже коллекционных карточек для игры Pokemon на общую стоимость в 104 миллиона иен (порядка 700 тысяч долларов). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Среди подозреваемых пятеро в июле 2023 года ограбили магазин с игровыми принадлежностями, похитив 3887 карточек. В их числе были и очень редкие, стоившие по 6 миллионов иен (40 тысяч долларов). Шестой участник группы продавал украденное.