Патрушев: Запад не смог нанести России стратегическое поражение руками Украины

Международная обстановка обострена как никогда, а причиной тому усилия Запада, который стремится любыми средствами сохранить за собой мировое доминирование. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на саммите секретарей советов безопасности по афганской проблематике, который проводится в Бишкеке.

"Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать своё доминирование в мировых делах. При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на всё", — сказал он.

По словам Патрушева, самой яркой демонстрацией амбиций Запада и их последствий является ситуация вокруг конфликта на Украине, с помощью которой пытались нанести стратегическое поражение Российской Федерации. Однако западные планы провалились, констатировал секретарь Совбеза РФ.