Водолазы погрузились в Мраморное море для поиска людей с затонувшего корабля Минтранс Турции сообщил о поисках экипажа затонувшего сухогруза в Мраморном море 16 февраля, 07:42 Водолазы ищут экипаж затонувшего в Мраморном море сухогруза. Обложка © Shutterstock

В Мраморном море продолжается операция по поиску экипажа сухогруза Batuhan A, затонувшего утром 15 февраля вблизи острова Имралы, сообщило Министерство транспорта Турции. В Сети появились кадры подводных съёмок на месте ЧП.

В Мраморном море ищут экипаж затонувшего сухогруза. Видео © Х / Haberet

Турецкий корабль подал сигнал SOS накануне рано утром, на его борту находилось шесть членов экипажа. Причины трагедии пока неизвестны. Предположительно, непогода могла привести к кораблекрушению. Спасатели не сразу смогли добраться к месту инцидента из-за шторма.

"В результате исследований установлено, что обнаруженное на глубине 51 метр судно точно является сухогрузом Batuhan A. Водолазы проведут работы на затонувшем судне, поисково-спасательные работы будут продолжаться непрерывно", — отметили в турецком Минтрансе.

Ранее сообщалось, что 294-метровый контейнеровоз под панамским флагом сел на мель в петербургском порту Бронка. Судно отбуксировали спустя почти 40 часов. Он перевозил 2300 контейнеров и в результате благополучно пришвартовался в порту.

Авторы Татьяна Миссуми