В России родился мальчик-богатырь Владимир-Путин

Родители из Ханты-Мансийского автономного округа дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Отец малыша Гошгар объяснил выбор имени.

"Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны", — цитирует Гошгара портал NV86.ru.

В свидетельстве о рождении значится: Владимир-Путин Гошгарович. Малыш появился на свет 9 февраля. Он настоящий богатырь — его вес составляет 4,1 килограмма, а рост — 56 сантиметров. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.