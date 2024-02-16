В России родился мальчик-богатырь Владимир-Путин
В ХМАО новорождённого мальчика назвали Владимир-Путин
Родители из Ханты-Мансийского автономного округа дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Отец малыша Гошгар объяснил выбор имени.
"Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны", — цитирует Гошгара портал NV86.ru.
В свидетельстве о рождении значится: Владимир-Путин Гошгарович. Малыш появился на свет 9 февраля. Он настоящий богатырь — его вес составляет 4,1 килограмма, а рост — 56 сантиметров. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.
Ранее Life.ru рассказывал о самых необычных и популярных именах для родившихся в Москве детей в 2023 году. Так, самым распространённым мужским именем стало имя Михаил, так назвали 2295 мальчиков, а женским — София, его дали 1981 девочке.
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