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16 февраля, 07:37

В России родился мальчик-богатырь Владимир-Путин

В ХМАО новорождённого мальчика назвали Владимир-Путин

Родители из Ханты-Мансийского автономного округа дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Отец малыша Гошгар объяснил выбор имени.

"Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны", — цитирует Гошгара портал NV86.ru.

В свидетельстве о рождении значится: Владимир-Путин Гошгарович. Малыш появился на свет 9 февраля. Он настоящий богатырь — его вес составляет 4,1 килограмма, а рост — 56 сантиметров. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

Не поверите, как называли мальчиков в СССР, или 5 имён, которые вызовут истерику
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Ранее Life.ru рассказывал о самых необычных и популярных именах для родившихся в Москве детей в 2023 году. Так, самым распространённым мужским именем стало имя Михаил, так назвали 2295 мальчиков, а женским — София, его дали 1981 девочке.

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Юрий Лысенко
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