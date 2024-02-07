Россияна, Фея, Неон: Названы самые необычные и популярные имена для новорождённых в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перечислила самые популярные и необычные имена новорождённых в столице в 2023 году. Так, мальчиков чаще всего называли Михаилами (2 295), а девочек — Софиями (1 981).

"В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022-м родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семён, Святослав, Любава и Дана", — приводит пресс-служба правительства столицы слова Раковой.