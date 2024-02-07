Россияна, Фея, Неон: Названы самые необычные и популярные имена для новорождённых в Москве
Ракова: В Москве в 2023 году родились Россияна, Фея, Урал и Неон
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перечислила самые популярные и необычные имена новорождённых в столице в 2023 году. Так, мальчиков чаще всего называли Михаилами (2 295), а девочек — Софиями (1 981).
"В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022-м родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семён, Святослав, Любава и Дана", — приводит пресс-служба правительства столицы слова Раковой.
Что касается самых необычных имён, то теперь в Москве живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Кроме того, девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, например, Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея. В список самых необычных мужских имён, которыми назвали новорождённых москвичей, попали Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима и Алтай.
Кстати, ранее Life.ru сообщал, что в многодетной семье из Татарстана родилась девочка, которую назвали Россия-Святосия-Святороссия. А супруги из Пермского края стали родителями в третий раз и назвали дочку Россией. Пара рассказала, что необычное имя для малышки выбрали ещё на четвёртом месяце беременности — очень уж им понравилось мелодичное звучание.
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