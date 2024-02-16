Украина хочет купить у Турции истребители KAAN пятого поколения

Киев хочет закупить у Анкары турецкие истребители пятого поколения KAAN, которые ещё находятся в разработке. Об этом заявил украинский посол Василий Боднар.

"Мы не только купим, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их применять", — рассказал он в эфире CNN TÜRK.

Дипломат добавил, что предприятия Украины участвуют в разработке двигателя этого самолёта.