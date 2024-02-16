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16 февраля, 07:42

Украина хочет купить у Турции истребители KAAN пятого поколения

Киев хочет закупить у Анкары турецкие истребители пятого поколения KAAN, которые ещё находятся в разработке. Об этом заявил украинский посол Василий Боднар.

"Мы не только купим, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их применять", — рассказал он в эфире CNN TÜRK.

Дипломат добавил, что предприятия Украины участвуют в разработке двигателя этого самолёта.

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А ранее The New York Times узнала, что украинские средства ПВО могут остаться без снарядов уже к марту 2024 года, несмотря на назначение новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Издание подчёркивает, что украинская армия сильно измотана, ощущается дефицит вооружения, а системы ПВО "истощаются". Всё это происходит на фоне очевидного нежелания Вашингтона продолжать поддерживать Киев в прежнем объёме.

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Александра Вишнякова
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