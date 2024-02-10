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NYT: Запасы снарядов для ПВО Украины закончатся к марту 2024 года

10 февраля, 07:26
Запасов снарядов для ПВО Украины хватит до марта 2024 года. Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Запасов снарядов для ПВО Украины хватит до марта 2024 года. Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Украинские средства ПВО могут остаться без снарядов уже к марту 2024 года, несмотря на назначение новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на прогнозы американских чиновников.

Автор статьи уверен, что кадровые перестановки в ВСУ никак не решают массу накопившихся проблем. Так, Сырский будет вынужден осознать то, что "цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику", отмечается в публикации. Новый главком уже сталкивался с подобной дилеммой, когда руководил сухопутными войсками, но, по мнению специалистов из США, выход из ситуации он так и не нашёл, особенно это стало очевидным в боях за Артёмовск.

Издание подчёркивает, что украинская армия сильно измотана, ощущается дефицит вооружения, а системы ПВО "истощаются". Всё это происходит на фоне очевидного нежелания Вашингтона продолжать поддерживать Киев в прежнем объёме. Как резюмируется в статье, без западной помощи ВСУ ждёт "стремительный коллапс" на передовой уже в этом году. В США полагают, что весной украинские военнослужащие ещё будут пытаться совершать контратаки на отдельных участках фронта, но уже летом потенциал военных сил Украины окончательно исчерпает себя.

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Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником. Тем временем в Киеве уже заметили первые изменения — появились дополнительные блокпосты, где стоят сотрудники военкоматов, чтобы вручать повестки. А солдаты ВСУ дали Сырскому прозвища "мясник" и "генерал 200", по аналогии с "грузом 200".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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