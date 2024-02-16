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В Екатеринбурге сын полицейского сломал нос ровеснику из-за "бабского" рюкзака

16 февраля, 08:14
На Урале сын полицейского избил сверстника. Обложка © e1.ru

На Урале сын полицейского избил сверстника. Обложка © e1.ru

В Екатеринбурге сын полицейского сломал нос школьнику из параллельного класса, у которого якобы были "бабские" лямки у рюкзака. О случившемся пишет e1.ru и публикует кадры избиения.

На Урале сын полицейского избил мальчика из-за рюкзака. Видео © e1.ru

"Мальчику из параллели не понравился рюкзак сына с яркими фиолетовыми лямками. Он остановил его, сказал, что рюкзак бабский, и ударил. Мой сын не ожидал такого, он не дерётся, предпочитает решать конфликты словами", — поделилась с порталом мама пострадавшего мальчика.

Инцидент произошёл в стенах одной из екатеринбургских школ 13 февраля. По словам пострадавшего школьника, нападавший сказал, что ему ничего не будет за драку, так как его папа работает в полиции. На появившихся кадрах видно, что один из учащихся пристаёт к другому, что-то ему говорит, после чего с силой бьёт в лицо.

Врачи диагностировали у потерпевшего "перелом носа со смещением" и повреждение зуба. В школе пообещали провести беседу с родителями инициатора драки. Отец мальчика действительно работает одним из начальников в полиции. Он сообщил, что в курсе случившегося, но о нанесённых его сыном травмах другому ученику не знает.

"Служба ПДН территориального ОВД проводит проверку. Ребёнок направлен на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени вреда здоровью. По результатам разбирательства будут приняты необходимые меры", — уточнили изданию в УМВД Екатеринбурга.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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