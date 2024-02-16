Создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины, о чём ранее объявил генсек альянса Йенс Столтенберг, напоминает политику нацистской Германии. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов. По его мнению, всё идёт к тому, что в этом лагере будут готовить армию коллаборационистов из украинских граждан.

"По сути, это всё напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований", — цитирует Бабашова РИА "Новости".

Парламентарий считает, что украинских солдат в этом лагере могут также обработать психологически, чтобы при попытке захода польской армии на западную Украину, эти "сочувствующие полякам военные" стали "костяком оккупационной натовской армии".