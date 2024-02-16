В Госдуме считают, что в Польше будут готовить новую армию коллаборационистов из украинцев
Депутат Бабашов сравнил создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов
Создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины, о чём ранее объявил генсек альянса Йенс Столтенберг, напоминает политику нацистской Германии. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов. По его мнению, всё идёт к тому, что в этом лагере будут готовить армию коллаборационистов из украинских граждан.
"По сути, это всё напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований", — цитирует Бабашова РИА "Новости".
Парламентарий считает, что украинских солдат в этом лагере могут также обработать психологически, чтобы при попытке захода польской армии на западную Украину, эти "сочувствующие полякам военные" стали "костяком оккупационной натовской армии".
А 25 февраля на территории Польши стартуют учения НАТО Dragon-2024, в них примет участие не менее 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники. Dragon-2024 должны стать проверкой сил союзников "на потенциальный многоплановый кризис вооружённого характера".
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